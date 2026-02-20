Sassuolo-Verona, Muric colpisce Bowie in uscita, Marelli: "Errore dell'arbitro, c'era fallo"
In avvio di gara fra Sassuolo e Verona al Mapei Stadium c'è stato subito un episodio da moviola. Su un lancio proveniente dalle retrovie l'attaccante scaligero, Kieron Bowie, è stato atterrato da una uscita in ritardo da parte di Arijanet Muric, arrivato fino a fuori dall'area. L'arbitro della gara, Livio Marinelli, ha fatto cenno di correre, senza fischiare alcun fallo.
Dagli studi di DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato che si è trattato però di un errore da parte del direttore di gara: "Ha commesso un errore Marinelli: Muric ha guardato solo ed esclusivamente l'avversario, che non aveva controllo del pallone. Quindi non c'era DOGSO, di chiara occasione da rete, ma c'era fallo per il Verona con ammonizione per il portiere del Sassuolo per SPA, azione potenzialmente pericolosa".