Serie B, 26ª giornata: Frosinone-Empoli 1-1 all'intervallo. I ciociari la riprendono nel recupero
Quella che doveva essere la gara giusta per tornare in vetta alla classifica di Serie B (anche solo per una notte) si sta trasformando in un impegno tutt'altro che semplice per il Frosinone di Massimiliano Alvini.
Alla fine del primo tempo del match dello 'Stirpe' contro l'Empoli, infatti, il risultato è sull'1-1 con i toscani che passano in vantaggio al 18' con il gol di Stiven Shpendi e i padroni di casa che trovano la rete del pareggio solo a secondo minuto di recupero il gol del solito Fares Ghedjemis.
Pochi istanti prima del pareggio ciociaro la compagine di Alessio Dionisi è stata anche vicina al raddoppio con Obaretin che ha colpito in pieno la traversa sugli sviluppi di una palla inattiva.
Serataccia, per ora, per il Frosinone. Ma con 45' ancora da giocare, la vetta della classifica di Serie B può ancora essere raggiunta.
SERIE B, 26ª GIORNATA
In corso
Frosinone-Empoli 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
18' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F)
Sabato 21 febbraio
Ore 15:00 - Virtus Entella-Catanzaro
Ore 15:00 - Mantova-Sampdoria
Ore 15:00 - Padova-Bari
Ore 15:00 - Palermo-Sudtirol
Ore 15:00 - Venezia-Pescara
Ore 17:15 - Cesena-Spezia
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino