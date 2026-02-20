Sassuolo-Verona, Grosso cambia già al 36'. E Pinamonti segna dopo tre minuti
Partenza sottotono da parte del Sassuolo contro il Verona, così il tecnico neroverde Fabio Grosso corre ai ripari già dopo 36 minuti. Il difensore Woyo Coulibaly è stato infatti sostituito da Filippo Romagna. Probabilmente una scelta legata soprattutto al cartellino giallo rimediato dal suo giocatore.
Passano tre minuti e il Sassuolo trova il vantaggio: Laurienté scarica il pallone per Pinamonti che dal cuore dell'area è tutto solo e colpisce.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
