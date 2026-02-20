Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"

Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"
Luca Bargellini
Oggi alle 19:49Serie C
Luca Bargellini

Andamento in campionato e prospettive future. Sono questi alcuni dei temi toccati da Fulvio Navone, direttore generale del Casarano nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Antenna Sud.

"Dovevamo conoscere la categoria, perché mancavamo da 27 anni. Abbiamo scelto la linea della continuità rispetto alla stagione precedente e l'impatto iniziale è stato positivo.

Quando le cose non sono andate bene ci siamo riuniti con l'allenatore e abbiamo dato fiducia sia alla persona che al tecnico. Il nostro obiettivo, da neopromossa, è la salvezza ma la classifica racconta che siamo in zona playoff, più di così non si può pretendere".

SERIE C, 28ª GIORNATA
GIRONE C
Venerdì 20 febbraio
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Latina-Potenza
Ore 14:30 - Trapani-Cavese
Ore 17:30 - Casertana-Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Casarano, il dg Navone: "Vorremmo consolidarci in categoria e farci trovare pronti"... Casarano, il dg Navone: "Vorremmo consolidarci in categoria e farci trovare pronti"
Navone: "Casarano in C dopo 26 anni, ora una programmazione da professionisti" Navone: "Casarano in C dopo 26 anni, ora una programmazione da professionisti"
Altre notizie Serie C
Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..." Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."
Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"... Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"
Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"... Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"
Certi amori non finiscono. Birkir Bjarnason fa visita al 'suo' Brescia Certi amori non finiscono. Birkir Bjarnason fa visita al 'suo' Brescia
Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A" Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A"
Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”... Esclusiva TMWVirtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del... Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del Girone C di Serie C
Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione... Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Immagine top news n.2 Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus
Immagine top news n.3 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.4 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.6 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.7 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Harroui: "Momento non semplice, però la partita col Parma ci ha dato fiducia"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Grosso non si fida del Verona: "Partita difficile, dobbiamo fare la prestazione"
Immagine news Serie A n.3 Verona, Sammarco: "Serve coraggio, siamo convinti di poter limitare il Sassuolo"
Immagine news Serie A n.4 Thorstvedt: "Questo è il miglior Sassuolo in cui ho giocato, Lipani un talento top"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Gosens dopo la vittoria con lo Jagiellonia: "Bravi nella ripresa". E scherza sul clima
Immagine news Serie A n.6 Juve, ora il complicato esame Como. Lotta salvezza, si entra nel vivo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Frosinone-Empoli, le formazioni ufficiali. Bracaglia ko in estremis. C'è Fila
Immagine news Serie B n.3 Hamse Shagaxle, da talento per il futuro a convocato a sorpresa. Chi è il nuovo 19 dello Spezia
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 24ª giornata: Frosinone-Empoli visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Inzaghi avvisa il SudTirol: "Chi viene a giocare contro il Palermo si mette le mani nei capelli"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Modesto: "Samp in periodo positivo? Si. Ma noi dobbiamo far punti in ogni gara"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"
Immagine news Serie C n.3 Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"
Immagine news Serie C n.4 Certi amori non finiscono. Birkir Bjarnason fa visita al 'suo' Brescia
Immagine news Serie C n.5 Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A"
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV