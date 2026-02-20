Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"

Andamento in campionato e prospettive future. Sono questi alcuni dei temi toccati da Fulvio Navone, direttore generale del Casarano nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Antenna Sud.

"Dovevamo conoscere la categoria, perché mancavamo da 27 anni. Abbiamo scelto la linea della continuità rispetto alla stagione precedente e l'impatto iniziale è stato positivo.

Quando le cose non sono andate bene ci siamo riuniti con l'allenatore e abbiamo dato fiducia sia alla persona che al tecnico. Il nostro obiettivo, da neopromossa, è la salvezza ma la classifica racconta che siamo in zona playoff, più di così non si può pretendere".

SERIE C, 28ª GIORNATA

GIRONE C

Venerdì 20 febbraio

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano

Sabato 21 febbraio

Ore 14:30 - Latina-Potenza

Ore 14:30 - Trapani-Cavese

Ore 17:30 - Casertana-Picerno

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza

Ore 14:30 - Catania-Giugliano

Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli

Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento

Ore 17:30 - Crotone-Foggia

Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva