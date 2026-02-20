Salta il trasferimento di De Sciglio al Hradec Kráaove: "Intervengo per tutelare la mia immagine"

Saltato il trasferimento di Mattia De Sciglio all’Hradec Králové. La carriera dell’ex giocatore di Juventus, Milan ed Empoli, sembrava destinata a proseguire in Repubblica Ceca. L’accordo con l’Hradec Králové appariva ormai vicino alla definizione, ma dopo le visite mediche il club ha deciso di non finalizzare l’operazione e a spiegare l’accaduto con un messaggio pubblicato sui social è stato lo stesso calciatore: "In merito a quanto recentemente accaduto con l’FC Hradec Králové, ritengo doveroso intervenire per tutelare la mia immagine professionale e la piena integrità delle mie condizioni fisiche, che sono certificate con insistenza dai referti medici ufficiali".

Il difensore ha poi aggiunto: "Sono stato contattato con insistenza dal club e, nel corso delle settimane successive, ho ricevuto più versioni del contratto, spesso incomplete o con dettagli da integrare. Nonostante ciò, ho sempre mantenuto massima disponibilità e professionalità".

Nel dettaglio, De Sciglio ha ricostruito così gli ultimi giorni della trattativa: "Mi sono sottoposto a tutte le visite mediche richieste, superandole con esito positivo, oltre a ulteriori controlli approfonditi. Ho trascorso tre giorni in Repubblica Ceca e svolto due allenamenti completi con la squadra, lavorando regolarmente e senza alcuna limitazione. In modo del tutto inatteso, mi è stato successivamente comunicato che non sarei stato ritenuto “di aiuto immediato”. Una valutazione che sorprende, soprattutto alla luce delle settimane di confronto, delle verifiche effettuate e dell’idoneità medica accertata".

Infine, la presa di posizione netta del giocatore: "Respingo con assoluta fermezza qualsiasi riferimento o insinuazione relativa ai test medici: i fatti sono oggettivi e documentabili. Il rispetto reciproco, la trasparenza e la correttezza dovrebbero rappresentare la base di ogni rapporto professionale. Quanto accaduto non rispecchia tali principi. Mi auguro che situazioni simili non si ripetano, né nei miei confronti né verso altri professionisti. Perché ognuno ha diritto di lavorare secondo le proprie possibilità in un contesto di serietà, educazione e rispetto".