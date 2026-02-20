Verona, Harroui: "Momento non semplice, però la partita col Parma ci ha dato fiducia"

Abdou Harroui, centrocampista del Verona, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Sassuolo: "Sappiamo tutti che è un momento difficile, però la partita di Parma giocata in dieci ci ha dato fiducia. Abbiamo combattuto e dobbiamo farlo anche oggi".

Qual è il tuo ruolo in squadra?

"Qui ci sono tanti giovani e io provo a portare un po' di tranquillità, anche se siamo in un momento difficile. Dobbiamo dare tutto".