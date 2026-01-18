Serie A, la classifica aggiornata: Bologna fermo a 30, la Fiorentina vince e aggancia il Lecce
Prima vittoria in trasferta in questa Serie A per la Fiorentina, nel nome e nel ricordo di Rocco Commisso. Al Dall'Ara, la squadra di Vanoli si impone 2-1 sul Bologna dell'ex Vincenzo Italiano. Di Mandragora e Piccoli i gol viola nel primo tempo, mentre Fabbian firma nel finale l'inutile rete dei padroni di casa. Con questi tre punti, la Fiorentina sale a 17 agganciando il Lecce, in campo stasera col Milan. Il Bologna resta a 30.
Di seguito la classifica aggiornata:
1. Inter 49
2. Milan 43*
3. Napoli 43
4. Roma 39*
5. Juventus 39
6. Como 34*
7. Atalanta 32
8. Bologna 30
9. Lazio 28*
10. Udinese 26
11. Torino 23*
12. Sassuolo 23
13. Parma 23
14. Cremonese 22*
15. Cagliari 22
16. Genoa 20
17. Lecce 17*
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 13*
* Una gara in meno
Il programma della 21^ giornata:
Pisa - Atalanta 1-1 (83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P))
Udinese - Inter 0-1 (20' Lautaro Martinez)
Napoli - Sassuolo 1-0 (7' Lobotka)
Cagliari - Juventus 1-0 (65' Mazzitelli)
Parma - Genoa 0-0
Bologna - Fiorentina 1-2 (19' Mandragora, 45' Piccoli, 88' Fabbian)
Torino - Roma (18 gennaio, ore 18)
Milan - Lecce (18 gennaio, ore 20.45)
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, ore 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, ore 20.45)