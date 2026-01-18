TMW
Torino-Roma, vergogna: minuto di silenzio per Commisso rovinato da insulti tra tifosi
Non solo a Bologna. Anche allo stadio Olimpico Grande Torino è andato in scena un brutto episodio: nel corso del minuto di silenzio dedicato alla scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, i tifosi della Roma e del Torino hanno "rovinato" il momento sacro con fischi e insulti.
Un mancato rispetto dei 60 secondi ritagliati per ricordare la scomparsa del patron della Viola avvenuto nella giornata di ieri, pochi istanti prima del calcio d'inizio tra le due formazioni di Serie A.
