Vicenza, Gallo: "Il gol nel recupero è un segnale della nostra mentalità vincente"

“Il gol nel finale è un segnale della mentalità vincente e di un gruppo solido". Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo parla così nel post gara del derby veneto con l’Arzignano Valchiampo vinto per 2-1 grazie a un gol arrivato all’ottavo minuto di recupero della ripresa messo a segno da Caferri.

“L’Arzignano ha fatto una buonissima partita, va dato merito a loro, ma anche a noi. Mi aspettavo una partita così, siamo stati un po’ carenti ma bisognava avere pazienza. I palloni persi mi fanno arrabbiare, ma sono cose che capitano, non siamo una squadra presuntuosa. - prosegue Gallo come riporta Trivenetogoal.it - Il loro pareggio? Siamo stati superficiali, la palla è stata colpita male. Dobbiamo essere più cattivi. I cambi? Volevo avere caratteristiche diverse in attacco con giocatori più di movimento rispetto a quelli nel primo tempo”.