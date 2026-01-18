Napoli senza pace, Politano e Rrahmani saltano la Champions. Per Conte quasi una squadra out

L'emergenza in casa Napoli continua, e si aggrava partita dopo partita. In questo senso, riporta gazzetta.it, niente Champions League per Politano e Rrahmani, come si era capito già ieri sera. Ma in attesa degli esami di domani, le sensazioni sono molto negative anche in ottica Juventus, dove resta la speranza di poter reinserire tra i convocati almeno Neres e Anguissa. Ma intanto Conte fa il punto degli assenti e per la sfida di Copenaghen si trova con gli uomini contati dopo un'emergenza acuita dopo la gara di ieri contro il Sassuolo.

Da capire, come detto, l’entità degli infortuni e i tempi di recupero con precisione, ma pare ormai certo che entrambi salteranno la trasferta di Champions di martedì a Copenaghen e che sono a forte rischio per il big match del prossimo weekend contro la Juventus (25 gennaio). Contro il Sassuolo, ricordiamo, Rrahmani ha lasciato il campo al 23' del secondo tempo per un problema muscolare. Stesso discorso vale per Politano, con l'attaccante azzurro che è invece rimasto in campo in quanto Conte aveva già esaurito i cambi.

L'appello di Stellini - il vice di Conte - nell'immediato post partita del resto era già stato un campanello d'allarme: "Numericamente siamo giusti in difesa e a centrocampo, mentre in attacco non stiamo cambiando molto. Aspettiamo che rientri Neres, gli altri non sappiamo quando rientrano. Abbiamo bisogno di giocatori, le partite sono tantissime: dopo aver giocato 4 partite in 9 giorni, ne dovremo giocare 3 partite in 6 giorni. A gennaio non è semplice, ma sono interventi che andranno fatti".

Martedì Conte non potrà contare neanche su Mazzocchi e Marianucci, esclusi dalla lista Champions, che dunque si aggiungono alla lista degli indisponibili che conta già Meret, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Rrahmani, Neres, Lukaku e Politano.