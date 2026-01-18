Pescara, Gorgone: "Sconfitta meritata. Ci credevamo, ma ci sono mancate tante cose"

L'allenatore del Pescara Giorgio Gorgone ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Modena persa con il risultato di 0-2. Di seguito le sue parole riportate da Rete8.it:

"Sconfitta meritata, ho visto una squadra un po’ scarica. Archiviamo questa sconfitta come le altre gare e pensiamo al futuro. Ora sono devastato da questa sconfitta e quindi non è il caso di parlare di mercato. Eravamo partiti molto bene, poi sono venute meno tante cose, l’energia la capacità di spinta e poca intraprendenza. Tutte cose che ho visto nelle gare precedenti. Non era scontato fare una vittoria con il Modena, ci credevamo, ci abbiamo provato, ma siamo stati troppo timidi e rinunciatari"