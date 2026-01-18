La Fiorentina vince a Bologna nel ricordo di Commisso: 2-1 in casa dell'ex Italiano

Prima vittoria esterna in questa Serie A per la Fiorentina, che sbanca il campo del Bologna. Al Dall'Ara risultato finale di 1-2.

Quella del Dall'Ara è una partita speciale, con la Fiorentina che ha pianto da qualche ora la scomparsa del suo presidente Commisso e si presenta sul campo dell'ex allenatore Italiano, forse il tecnico più rappresentativo della proprietà italo-americana per il club toscano. Un paio di sorprese nell'undici rossoblù, dove Italiano rinvia il rientro in porta di Skorupski e sceglie Holm e Pobega al posto di Zortea e Freuler, puntando su Castro davanti. Vanoli (squalificato e sostituito in panchina dal vice Cavalletto) conferma invece il blocco dei tempi recenti, cambiando giusto l'infortunato Kean al centro dell'attacco con Piccoli.

Nel minuto di silenzio uno sparuto gruppetto della curva bolognese intona cori contro la Fiorentina, ma viene zittito dal resto del Dall'Ara, compresa la maggioranza del pubblico di casa. Poi spazio al campo, che vede i toscani prendersi di prepotenza il campo già in avvio. E dopo un quarto d'ora di cosiddetto studio, la supremazia territoriale viola si tramuta nel vantaggio. Lo avrebbe trovato già Ndour al 17', ma il suo gol è viziato da posizione di fuorigioco di Parisi a inizio azione. Buono invece quello di Mandragora due minuti più tardi, che corregge alle spalle di Ravaglia il bel cross di Gudmundsson e dedica la rete a Commisso, mostrando la maglia numero 5 di 'Rocco' della Fiorentina. Il Bologna prova a reagire ma non va oltre a qualche cross velenoso dalle parti di De Gea. E appena prima dell'intervallo, ecco il raddoppio: lo segna Piccoli, aiutato da una lettura sbagliata di Freuler nello sporco tap-in ravvicinato. Con lo 0-2, confermato dopo revisione al VAR per possibile fuorigioco, finisce il primo tempo.

Italiano, tutt'altro che soddisfatto di quanto offerto dal suo Bologna nel primo tempo, non perde tempo e al rientro in campo ci sono addirittura quattro volti nuovi nei rossoblù, con Holm, Freuler, Odgaard e Orsolini sostituiti da Zortea, Moro, Fabbian e Rowe. La mossa multipla nei piani del tecnico felsineo avrebbe dovuto cambiare lo spartito, ma a lungo non arrivano risposte. Vanoli prova a mettere in ghiaccio il risultato con le mosse dalla panchina, a lungo il match si trascina su una fase di stanca dettata dall'abbassamento della Fiorentina e dalla scarsa vena offensiva dei padroni di casa. Almeno fino al finale, quando si accende Rowe. L'esterno ex Marsiglia accende la sfida nelle ultime curve: prima colpisce il palo dopo una discesa solitaria, poi è lui a fornire l'assist per l'1-2 segnato in inserimento aereo da Fabbian, tra l'altro obiettivo dei toscani in questo mercato di gennaio, sfruttando un errore di Fagioli. Nel finale la Fiorentina ripiega all'indietro per contenere le sfuriate del Bologna e ci riesce, portandosi a casa la prima vittoria in trasferta di questo campionato, e potendo così dedicare subito il successo al compianto Commisso.

