Cremonese-Verona, i convocati di Nicola: Sanabria e Payero out per affaticamento muscolare

La Cremonese ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'Hellas Verona, sfida valida per la 21ª giornata di Serie A in programma domani - lunedì 19 gennaio - alle ore 18.30 allo stadio “Giovanni Zini”. Assenti Pezzella (squalificato), Sanabria e Payero (affaticamento muscolare).

Cremonese-Hellas Verona, i convocati di mister Davide Nicola:

Portieri: Audero, Silvestri, Nava.

Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino.

Centrocampisti: Barbieri, Zerbin, Collocolo, Floriani Mussolini, Vandeputte, Grassi, Bondo, Lordkipanidze.

Attaccanti: Vardy, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Bonazzoli.

Le ultime di formazione - Pochi dubbi in casa Cremonese, con mister Nicola che nel consueto 3-5-2 conferma Audero tra i pali, in difesa invece ecco Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Pezzella è squalificato, al suo posto sulla fascia il favorito è Floriani. Il resto del centrocampo sarà composto da Bondo, Vandeputte, Grassi e Barbieri. In avanti confermati Bonazzoli e Vardy.