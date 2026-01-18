Roma, maledizione infortuni: fuori anche Hermoso, problema all'adduttore. Entra Ghilardi
Problema all'adduttore per Mario Hermoso: il difensore della Roma, nel corso della partita contro il Torino, secondo quanto raccontato da Sky Sport ha fatto segno a Gasperini di avere un problema fisico e di dover uscire.
Il tecnico giallorosso ha chiamato a rapporto il dottore per confrontarsi, mentre il giocatore spagnolo ha provato a stringere i denti. Ma al minuto 23 si è accasciato a terra ed è stato poi sostituito. È entrato al suo posto Ghilardi, che aveva già intensificato il riscaldamento.
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
