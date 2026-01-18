Serie B, Zampano e De Luca riportano il Modena alla vittoria. Pescara sconfitto 2-0
Dopo tre sconfitte di fila il Modena torna a vincere e risalire la classifica in zona play off. In casa del Pescara, sempre ultimo in classifica, si decide tutto nel primo tempo con Zampano che sblocca il risultato al 27° su imbucata del solito Massolin, saltando il portiere Desplanches prima di depositare il pallone in rete a porta vuota. Nel finale di prima frazione arriva poi il raddoppio con la prima rete di De Luca in gialloblù: il centravanti approfitta di una sponda aerea di Nieling per battere a rete da pochi passi.
Nella ripresa il risultato non cambia nonostante qualche tentativo dei padroni di casa che si lamentano anche per un possibile mano in area di Santoro ma il VAR non vede alcun tocco punibile con l’arbitro che lascia proseguire.
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Avellino - Carrarese 1-2
2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2
33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Reggiana – Cesena 1-1
27’ Portanova (R), 30’ rig. Shpendi (C)
Bari – Juve Stabia 0-1
36’ rig. Candellone
Domenica 18 Gennaio 2026
Pescara – Modena 0-2
27’ Zampano, 43’ De Luca
Ore 17.15 Palermo – Spezia
Classifica:
Frosinone 42*
Venezia 41*
Monza 38*
Palermo 34
Cesena 34*
Modena 32*
Catanzaro 31*
Juve Stabia 30*
Carrarese 26*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25*
Südtirol 22*
Reggiana 20*
Virtus Entella 20*
Mantova 19*
Sampdoria 18*
Spezia 17
Bari 17*
Pescara 14*
*una gara in più