Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Grandoni sulla Samp: "Mancano giocatori carismatici a cui affidare la fascia di capitano"

Grandoni sulla Samp: "Mancano giocatori carismatici a cui affidare la fascia di capitano"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:49Serie B
Tommaso Maschio

L'ex difensore della Sampdoria Alessandro Grandoni ha parlato ai microfoni di Telenord del momento della formazione blucerchiata reduce dal pareggio interno contro la Virtus Entella: "Questa squadra non ha alcun giocatore con il carisma giusto da poter indossare la fascia di capitano. Può farlo Coda per i grandi numeri della sua carriera, ma non mi sembra un grande trascinatore. Forse la Sampdoria potrebbe chiedere alla Federazione di giocare senza capitano (ride NdR)".

"A parte gli scherzi, - prosegue Grandoni come si legge su Sampdorianews.net - il grande problema è che si parla sempre delle stesse cose: organizzazione inferiore rispetto all'avversario, l'Entella è organizzata meglio, perché in entrambe la fasi si capisce perfettamente quello che provano a fare, a prescindere che ci riescano o meno, sanno cosa fare in campo".

In conclusione l'ex blucerchiato sottolinea le carenze nell'atteggiamento: "Parliamo sempre di un atteggiamento non corretto, non positivo, ma gli atleti fanno dell'agonismo la loro parte migliore, è il loro lavoro, - conclude Grandoni - ma non si possono avere queste prestazioni, ancora alla prima del ritorno, senza dimenticare che lo staff tecnico sta lavorando con questa squadra da tre mesi”.

Articoli correlati
Grandoni: "Sampdoria piatta, serve un sussulto. Pafundi e Cherubini vanno sfruttati... Grandoni: "Sampdoria piatta, serve un sussulto. Pafundi e Cherubini vanno sfruttati meglio"
Sampdoria, l'ex Grandoni: "Tolto Coda, che non le può giocare tutte, dove sono i... Sampdoria, l'ex Grandoni: "Tolto Coda, che non le può giocare tutte, dove sono i gol?"
Alla Samp il primo round dei play out, Grandoni e Nicolini: "Ancora 90' ad alta intensità"... Alla Samp il primo round dei play out, Grandoni e Nicolini: "Ancora 90' ad alta intensità"
Altre notizie Serie B
Pescara-Modena 0-2, le pagelle: Massolin super, prima gioia per De Luca Pescara-Modena 0-2, le pagelle: Massolin super, prima gioia per De Luca
Serie B, Zampano e De Luca riportano il Modena alla vittoria. Pescara sconfitto 2-0... Serie B, Zampano e De Luca riportano il Modena alla vittoria. Pescara sconfitto 2-0
Grandoni sulla Samp: "Mancano giocatori carismatici a cui affidare la fascia di capitano"... Grandoni sulla Samp: "Mancano giocatori carismatici a cui affidare la fascia di capitano"
Bari, avanza la candidatura di Pagliuca. Previsto un incontro fra le parti Bari, avanza la candidatura di Pagliuca. Previsto un incontro fra le parti
Palermo-Spezia, le formazioni ufficiali: l'ex Gyasi dall'inizio. Valoti subito titolare... Palermo-Spezia, le formazioni ufficiali: l'ex Gyasi dall'inizio. Valoti subito titolare
Il Modena si gode De Luca: primo gol in gialloblù alla prima da titolare Il Modena si gode De Luca: primo gol in gialloblù alla prima da titolare
Serie B, Zampano e la prima di De Luca: Modena in vantaggio a Pescara al 45° Serie B, Zampano e la prima di De Luca: Modena in vantaggio a Pescara al 45°
Flachi sulla Samp: "Atteggiamento presuntuoso dei giocatori. Sarà dura anche quest'anno"... Flachi sulla Samp: "Atteggiamento presuntuoso dei giocatori. Sarà dura anche quest'anno"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
3 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
4 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
5 Serie A, 21^ giornata LIVE: Allegri con Pulisic-Leao, Lazio con Ratkov dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, il ds Massara svela: "Contiamo su Ferguson. Zirkzee? Discorso chiuso con lo United"
Immagine top news n.1 La Fiorentina vince a Bologna nel ricordo di Commisso: 2-1 in casa dell'ex Italiano
Immagine top news n.2 Napoli senza pace, Politano e Rrahmani saltano la Champions. Per Conte quasi una squadra out
Immagine top news n.3 Fiorentina a Bologna nel ricordo di Commisso. La foto della maglia commemorativa
Immagine top news n.4 Il Genoa ci prova, ma sbatte su Corvi: pareggio per 0-0 tra il Parma e i rossoblù
Immagine top news n.5 Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli
Immagine top news n.6 Inter, efficienza da scudetto: Lautaro-Pio Esposito show e difesa blindata
Immagine top news n.7 La Juventus sbatte sul muro del Cagliari: a Spalletti manca il centravanti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Aboukhlal: "Da due mesi lavoro con Baroni da esterno sinistro. Capisco la tattica"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Non so darmi spiegazioni. Ecco perché non ho messo Immobile"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cuesta: "Non siamo stati precisi, ma l'applicazione del gruppo è incredibile"
Immagine news Serie A n.4 Roma, cambio dell'ultimo momento: problemi per Celik, lo sostituisce Rensch
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Italiano: "Brividi nel ricordo di Commisso, uomo di altri tempi"
Immagine news Serie A n.6 Torino, Baroni su Simeone: "Indisponibile oggi, ci teneva a stare con il gruppo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Modena 0-2, le pagelle: Massolin super, prima gioia per De Luca
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Zampano e De Luca riportano il Modena alla vittoria. Pescara sconfitto 2-0
Immagine news Serie B n.3 Grandoni sulla Samp: "Mancano giocatori carismatici a cui affidare la fascia di capitano"
Immagine news Serie B n.4 Bari, avanza la candidatura di Pagliuca. Previsto un incontro fra le parti
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Spezia, le formazioni ufficiali: l'ex Gyasi dall'inizio. Valoti subito titolare
Immagine news Serie B n.6 Il Modena si gode De Luca: primo gol in gialloblù alla prima da titolare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, nuovo cambio in panchina: Tesser verso l'esonero. Può tornare Marino
Immagine news Serie C n.2 Foggia, nuovo innesto in difesa: dal Trapani arriva il terzino Giron. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo: "Il gol nel recupero è un segnale della nostra mentalità vincente"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Vicenza vince in extremis e allunga. Al Gubbio il derby umbro. Poker del Trapani
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Sena verso l'addio: accordo a un passo con il Campobasso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vittorie esterne per Sambenedettese e Salernitana negli anticipi domenicali
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Milinkovic regala all'Inter il derby d'Italia. Colpo Ternana in coda
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Girelli dall'inizio. C'è Bugeja con Wullaert
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Corelli regala il successo alla Roma: 2-1 sul Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women-Lazio, le formazioni ufficiali: Schroffenegger dal 1°. C'è Goldoni
Immagine news Calcio femminile n.5 Bertolini ricorda Commisso: "Viola Park progetto visionario. Credeva nel calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Leicester ci prova per Alisha Lehmann: avviati i contatti con il Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)