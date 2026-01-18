Grandoni sulla Samp: "Mancano giocatori carismatici a cui affidare la fascia di capitano"

L'ex difensore della Sampdoria Alessandro Grandoni ha parlato ai microfoni di Telenord del momento della formazione blucerchiata reduce dal pareggio interno contro la Virtus Entella: "Questa squadra non ha alcun giocatore con il carisma giusto da poter indossare la fascia di capitano. Può farlo Coda per i grandi numeri della sua carriera, ma non mi sembra un grande trascinatore. Forse la Sampdoria potrebbe chiedere alla Federazione di giocare senza capitano (ride NdR)".

"A parte gli scherzi, - prosegue Grandoni come si legge su Sampdorianews.net - il grande problema è che si parla sempre delle stesse cose: organizzazione inferiore rispetto all'avversario, l'Entella è organizzata meglio, perché in entrambe la fasi si capisce perfettamente quello che provano a fare, a prescindere che ci riescano o meno, sanno cosa fare in campo".

In conclusione l'ex blucerchiato sottolinea le carenze nell'atteggiamento: "Parliamo sempre di un atteggiamento non corretto, non positivo, ma gli atleti fanno dell'agonismo la loro parte migliore, è il loro lavoro, - conclude Grandoni - ma non si possono avere queste prestazioni, ancora alla prima del ritorno, senza dimenticare che lo staff tecnico sta lavorando con questa squadra da tre mesi”.