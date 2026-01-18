Fabbian segna alla Fiorentina e non pensa al mercato: "Devo onorare la maglia del Bologna"

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha segnato nel finale della partita persa 2-1 dai suoi contro la Fiorentina, squadra alla quale è accostato per questo mercato di gennaio. E a fine partita è stato intervistato da Sky Sport: "Credo che la partita l'avessimo preparata bene, è mancato l'approccio. Siamo partiti senza energie e questo ci ha penalizzato, nel secondo tempo abbiamo reagito e potevamo segnare anche un altro gol. Nel calcio quando sbagli ti puniscono, proviamo a prendere le cose positive fatte".

Cosa serve a questo Bologna per superare le difficoltà?

"In questi momenti serve compattezza, dobbiamo stare uniti e aiutarci, perché il gruppo ne esce sempre. E la positività aiuta, da domani ripartiamo compatti come stiamo facendo, lavorando per migliorare ciò che possiamo".

Che rapporto ha con Italiano?

"Sento la sua fiducia al massimo, lo rispetto molto come allenatore, ci dà tanto. Cerchiamo di farci trovare pronti e fare ciò che ci dice. Dobbiamo ascoltarlo, sistemare un po' di dettagli, ma ne usciremo sicuramente".

Si è fatto il suo nome per Fiorentina e Lazio sul mercato di gennaio. Com'è giocare tra le voci?

"Sono un giocatore del Bologna, sono qui per onorare questa maglia e cerco di dare il massimo giorno dopo giorno. Noi giocatori dobbiamo essere bravi a stare concentrati su ciò che facciamo, siamo professionisti: cerco di dare il massimo per la maglia del Bologna. E basta. Da domani proviamo a riemergere".