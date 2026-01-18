Il Genoa ci prova, ma sbatte su Corvi: pareggio per 0-0 tra il Parma e i rossoblù

Inizia con un pareggio a reti bianche la domenica di Serie A. In campo Parma e Genoa, impegnate nel lunch match valido per la 21^ giornata. Cuesta torna al 4-3-2-1, preferendo Corvi a Rinaldi - ottimo contro il Napoli - tra i pali e piazzando Oristanio e Ondrejka alle spalle di Pellegrino. Dall'altra parte, De Rossi dà continuità al 3-5-2 schierando dal 1' Sabelli sulla corsia di destra al posto dell'indisponibile Norton-Cuffy.

Avvio tutto rossoblù, poi timidi segnali dei ducali

Le prime fasi del match propongono un copione non scontato alla vigilia, con il Genoa ad attaccare e il Parma che pensa più al contenimento. Tra le file rossoblù Colombo si conferma il più informa del momento: nei primi 7 minuti ha prima un'occasione in area (conclusione col mancino finita alta, dopo aver rubato palla a Valenti) e poi ci prova da fuori ma Corvi devia in angolo. E' sempre l'attaccante scuola Milan, poco dopo il quarto d'ora, ad impegnare il portiere parmense su perfetta imbucata di Ellertsson. La squadra di casa, dal canto suo, fatica a creare pericoli in zona gol: la prima scintilla arriva dal giocatore di maggiore qualità a disposizione di Cuesta e cioè Bernabé, che al 29' si presenta in area e costringe Leali alla deviazione in calcio d'angolo. Un tentativo dal limite di Estevez chiuso con un'altra chance dalla bandierina per i gialloblù e una punizione di Vitinha a cui si oppone Corvi sono le ultime occasioni di una prima frazione di gioco intensa, ma chiusa a reti bianche.

Ripresa disordinata, Corvi tiene a galla i gialloblù

Nella ripresa Cuesta prova subito a cambiare qualcosa, inserendo Britschgi al posto di uno spento Ondrejka. Proprio il nuovo entrato ci prova al 57' dal limite dell'area, ma non riesce ad inquadrare la porta. Il Parma aumenta certamente la spinta nel secondo tempo, ma la sua maggiore intraprendenza si traduce di fatto in un'unica occasione (a firma di Oristanio, sventata da Leali). Chi ha invece la palla della vittoria è il Genoa nel finale: innescato in area, Colombo perde ancora una volta il duello con Corvi. Al Tardini termina dunque con il punteggio di 0-0: un punto a testa che, per lo svolgimento della sfida, fa felici forse più i padroni di casa rispetto agli ospiti.

Clicca qui per rivivere il live di Parma-Genoa su TMW