Pescara-Modena 0-2, le pagelle: Massolin super, prima gioia per De Luca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 17:04Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: PESCARA-MODENA 0-2

PESCARA

Desplanches 5 - Non bene sui gol, con due uscite sconclusionate, per il resto risponde presente.

Gravillon 5 - Soffre le incursioni di Zanimacchia.

Brosco 5.5 - Non bene come tutto il reparto arretrato, che non a caso è il più battuto della Serie B.

Capellini 5 - Suo l’errore sul gol di Zampano.

Letizia 5.5 - Tanta personalità e corsa, ma anche tanta imprecisione nella sua partita. Dal 71’ Oliveri sv.

Dagasso 5.5 - Le voci di mercato non sembrano toccarlo, ma oggi non riesce ad incidere come sa.

Brandes 5 - Prova a farsi vedere con qualche inserimento pericoloso, soffre la fisicità del centrocampo modenese. Dal 56’ Tonin 5.5 - Ingresso in campo evanescente il suo.

Caligara 5.5 - Ci prova lottando su ogni pallone, ma non basta.

Faraoni 5 - Mai pericoloso e incisivo in attacco nè in difesa. Dall’80 Cangiano sv.

Di Nardo 5.5 - Prova a essere il riferimento offensivo ma cerca anche di svariare, senza grandi risultati. Dal 71’ Sgarbi sv.

Olzer 5 - Fuori dal gioco, servito pochissimo e mai a dovere.

Giorgio Gorgone 5 - Il Pescara parte bene, ma poi evidenzia limiti difensivi troppo grandi. La peggior difesa della B non a caso.

MODENA

Chichizola 6 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, tranne in apertura quando Brandes e Dagasso gli scaldano i guantoni.

Tonoli 6 - Solido e attento, rischia in un paio di inserimenti di Brandes ma poi gestisce.

Nador 5.5 - Impreciso con la palla tra i piedi e in alcune decisioni, ma regge.

Nieling 6.5 - Ottima partita impreziosita da un ottimo assist per il 2-0 di De Luca.

Zampano 6.5 - Corre tantissimo e segna un gol fortunoso ma figlio di un grande movimento offensivo. Dall’80 Cotali sv.

Massolin 6.5 - La palla per il vantaggio di Zampano è una perla. Dominante a centrocampo, fa sempre la cosa giusta. Dal 68’ Magnino 6 - Buon ingresso in campo il suo.

Gerli 6 - Gestisce benissimo il traffico in mezzo al campo, tantissimi palloni passano per lui.

Santoro 6.5 - Corre, lotta e si inserisce, polmoni e gambe al servizio del centrocampo modenese.

Zanimacchia 6 - Solita partita di grande cuore e corsa, oggi forse più impreciso del solito. Dal 62’ Beyuku 6 - Ingresso ordinato, mette al servizio della causa la sua grande velocità.

Pedro Mendes 6 - Tanto lavoro sporco, dialoga benissimo con i compagni, gli manca solo il gol. Dall’80 Defrel sv.

De Luca 6.5 - Bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e a segnare il suo primo gol con la maglia del Modena. Dal 62’ Gliozzi 5.5 - Un po’ impreciso nel gestire le azioni offensive.

Andrea Sottil 6.5 - Il suo Modena corre e gioca bene, prima la sblocca, poi la chiude e infine gestisce con qualità.

