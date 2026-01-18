Pescara-Modena 0-2, le pagelle: Massolin super, prima gioia per De Luca
Risultato finale: PESCARA-MODENA 0-2
PESCARA
Desplanches 5 - Non bene sui gol, con due uscite sconclusionate, per il resto risponde presente.
Gravillon 5 - Soffre le incursioni di Zanimacchia.
Brosco 5.5 - Non bene come tutto il reparto arretrato, che non a caso è il più battuto della Serie B.
Capellini 5 - Suo l’errore sul gol di Zampano.
Letizia 5.5 - Tanta personalità e corsa, ma anche tanta imprecisione nella sua partita. Dal 71’ Oliveri sv.
Dagasso 5.5 - Le voci di mercato non sembrano toccarlo, ma oggi non riesce ad incidere come sa.
Brandes 5 - Prova a farsi vedere con qualche inserimento pericoloso, soffre la fisicità del centrocampo modenese. Dal 56’ Tonin 5.5 - Ingresso in campo evanescente il suo.
Caligara 5.5 - Ci prova lottando su ogni pallone, ma non basta.
Faraoni 5 - Mai pericoloso e incisivo in attacco nè in difesa. Dall’80 Cangiano sv.
Di Nardo 5.5 - Prova a essere il riferimento offensivo ma cerca anche di svariare, senza grandi risultati. Dal 71’ Sgarbi sv.
Olzer 5 - Fuori dal gioco, servito pochissimo e mai a dovere.
Giorgio Gorgone 5 - Il Pescara parte bene, ma poi evidenzia limiti difensivi troppo grandi. La peggior difesa della B non a caso.
MODENA
Chichizola 6 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, tranne in apertura quando Brandes e Dagasso gli scaldano i guantoni.
Tonoli 6 - Solido e attento, rischia in un paio di inserimenti di Brandes ma poi gestisce.
Nador 5.5 - Impreciso con la palla tra i piedi e in alcune decisioni, ma regge.
Nieling 6.5 - Ottima partita impreziosita da un ottimo assist per il 2-0 di De Luca.
Zampano 6.5 - Corre tantissimo e segna un gol fortunoso ma figlio di un grande movimento offensivo. Dall’80 Cotali sv.
Massolin 6.5 - La palla per il vantaggio di Zampano è una perla. Dominante a centrocampo, fa sempre la cosa giusta. Dal 68’ Magnino 6 - Buon ingresso in campo il suo.
Gerli 6 - Gestisce benissimo il traffico in mezzo al campo, tantissimi palloni passano per lui.
Santoro 6.5 - Corre, lotta e si inserisce, polmoni e gambe al servizio del centrocampo modenese.
Zanimacchia 6 - Solita partita di grande cuore e corsa, oggi forse più impreciso del solito. Dal 62’ Beyuku 6 - Ingresso ordinato, mette al servizio della causa la sua grande velocità.
Pedro Mendes 6 - Tanto lavoro sporco, dialoga benissimo con i compagni, gli manca solo il gol. Dall’80 Defrel sv.
De Luca 6.5 - Bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e a segnare il suo primo gol con la maglia del Modena. Dal 62’ Gliozzi 5.5 - Un po’ impreciso nel gestire le azioni offensive.
Andrea Sottil 6.5 - Il suo Modena corre e gioca bene, prima la sblocca, poi la chiude e infine gestisce con qualità.