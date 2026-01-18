Bari, avanza la candidatura di Pagliuca. Previsto un incontro fra le parti

Dopo Fabio Caserta anche Vincenzo Vivarini sembra destinato a lasciare la panchina del Bari dopo non essere riuscito a invertire la rotta della formazione. L’ex allenatore del Pescara, dove venne esonerato a inizio stagione, è da diverse settimane pericolante, ma la sconfitta nell’ultimo turno e il penultimo posto in classifica sembrano aver convinto la dirigenza a un nuovo cambio per cercare di salvare la Serie B.

Come emerso in mattinata il nome caldo sarebbe quello di Luca D’Angelo, esonerato dallo Spezia nei mesi scorsi, ma capace di subentrare in situazioni difficili e rimettere in carreggiata le proprie squadre. Il problema in questo caso è la volontà del club ligure, in lotta per non retrocedere, che non vorrebbe liberare il tecnico per rinforzare una possibile rivale.

Per questo sullo sfondo ci sono i nomi di Moreno Longo, ancora sotto contratto con i biancorossi pugliesi che rappresenterebbe dunque una soluzione per non appesantire il monte ingaggi, e di quel Guido Pagliuca, anche lui esonerato dopo poche giornata di questa stagione dall’Empoli, per il quale – come riferisce Sky Sport - sarebbe in programma un incontro fra la dirigenza e i suoi agenti per sondare il terreno ed eventualmente portarlo a Bari.