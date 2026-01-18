Karim Adeyemi, l'intenzione di andare in una Capitale... per la compagna. E per una multa

Karim Adeyemi è, come al solito, al centro del mercato. Perché l'attaccante del Borussia Dortmund era già stato cercato per due stagioni consecutive da grandi club, come Napoli o Juventus, ma stavolta ha deciso di lasciare il giallonero, chiedendo la cessione. Alla base della richiesta non ci sono motivi sportivi, ma personali: la compagna Loredana Zefi vorrebbe lasciare Dortmund per trasferirsi in una grande capitale europea, per dare nuovo slancio alla propria carriera musicale come rapper.

La richiesta è divenuta pubblica e ha acceso il mercato.Diversi top club hanno iniziato a informarsi sulla sua situazione, con il Tottenham che pare il nome più caldo, con un'offerta in testa da circa 60 milioni di euro. Poi ci sono tutte le big di Premier, come Arsenal, Liverpool e Manchester United: Adeyemi è in scadenza a giugno 2027, situazione che può portare a un ragionamento: sarebbe l'ultima sessione di mercato con una cessione a prezzo pieno, visto che a a dodici mesi dall'addio tutto potrebbe cambiare.

Nelle ultime settimane, del resto, Adeyemi non è particolarmente felice al Dortmund, visto che dopo essere stato oggetto di cambio c'è stata una reazione non idonea, almeno secondo il ds Sebastien Kehl. "Non la vuole vedere l’allenatore, non la vuole vedere nessuno. Non è appropriata e Karim lo sa. Per questo riceverà una multa". Non è da escludere che non possa esserci pure questo alla base della scelta. Oggi Karim Adeyemi compie 24 anni.