Serie A, la classifica aggiornata: che beffa per il Genoa, la Lazio supera il Bologna
Dopo 102 minuti di gioco, la Lazio torna alla vittoria e dà un segnale importante anche in classifica, superando il Bologna all'ottavo posto e mettendo in campo una reazione veemente a tutto ciò che di extracampo sta circondando la squadra. Una gara infinita che la Lazio aveva vinto e che ha rimesso in palio facendosi raggiungere sul 2-2 nel giro di dieci minuti, per poi sorpassare il Genoa in pieno recupero grazie al terzo rigore di una gara ampiamente condizionata dai tiri dal dischetto. Questa la classifica aggiornata:
CLASSIFICA
1. Inter 52
2. Milan 47
3. Roma 43
4. Napoli 43
5. Juventus 42
6. Como 40
7. Atalanta 35
8. Lazio 32*
9. Bologna 30
10. Udinese 29
11. Sassuolo 26
12. Cagliari 25
13. Cremonese 23
14. Parma 23
15. Torino 23
16. Genoa 23*
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
*una partita in più
MARCATORI
12 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)
SERIE A - 23ª GIORNATA
Lazio - Genoa 3-2
Pisa - Sassuolo (31 gennaio, ore 15)
Napoli - Fiorentina (31 gennaio, ore 18)
Cagliari - Hellas Verona (31 gennaio, ore 20.45)
Torino - Lecce (1° febbraio, ore 12.30)
Como - Atalanta (1° febbraio, ore 15)
Cremonese - Inter (1° febbraio, ore 20.45)
Parma - Juventus (1° febbraio, ore 20.45)
Udinese - Roma (2 febbraio, ore 20.45)
Bologna - Milan (2 febbraio, ore 20.45)