Serie A, la classifica aggiornata: che beffa per il Genoa, la Lazio supera il Bologna

Dopo 102 minuti di gioco, la Lazio torna alla vittoria e dà un segnale importante anche in classifica, superando il Bologna all'ottavo posto e mettendo in campo una reazione veemente a tutto ciò che di extracampo sta circondando la squadra. Una gara infinita che la Lazio aveva vinto e che ha rimesso in palio facendosi raggiungere sul 2-2 nel giro di dieci minuti, per poi sorpassare il Genoa in pieno recupero grazie al terzo rigore di una gara ampiamente condizionata dai tiri dal dischetto. Questa la classifica aggiornata:

CLASSIFICA

1. Inter 52

2. Milan 47

3. Roma 43

4. Napoli 43

5. Juventus 42

6. Como 40

7. Atalanta 35

8. Lazio 32*

9. Bologna 30

10. Udinese 29

11. Sassuolo 26

12. Cagliari 25

13. Cremonese 23

14. Parma 23

15. Torino 23

16. Genoa 23*

17. Lecce 18

18. Fiorentina 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14

*una partita in più

MARCATORI

12 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)

7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)