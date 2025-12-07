Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna stacca il Como, Lazio a rischio parte destra
Pari e patta allo stadio Olimpico di Roma: l’1-1 maturato tra Lazio e Bologna consente comunque agli ospiti di fare un piccolo passo in avanti in classifica: la squadra di Vincenzo Italiano supera infatti il Como - travolto ieri dall’Inter a San Siro - al quinto posto, anche se resta a portata di sorpasso della Juventus, in campo a minuti.
Frena invece la Lazio, che non riesce a operare il controsorpasso su Sassuolo. Cremonese, e rimane al decimo posto in graduatoria: domani l’Udinese, battendo il Genoa, potrebbe riportare la squadra di Maurizio Sarri nella parte della classifica.
Serie A, la classifica aggiornata
1. Inter* 30
2. Milan 28
3. Napoli 28
4. Roma* 27
5. Bologna* 25
6. Como* 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo* 20
9. Cremonese* 20
10. Lazio* 19
11. Udinese 18
12. Atalanta* 16
13. Cagliari* 14
14. Torino 14
15. Lecce* 13
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona* 9
20. Fiorentina* 6
*= una partita in più
Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce 2-0
53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria
Cagliari - Roma 1-0
82' Gaetano
Lazio - Bologna 1-1
38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)