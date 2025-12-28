Serie A, la classifica aggiornata: il Milan travolge il Verona e torna al comando a +2 sull'Inter
TUTTO mercato WEB
Il Milan travolge in casa il Verona e torna provvisoriamente in vetta solitaria con 35 punti, a +2 sull'Inter che stasera affronterà l'Atalanta. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, che vede invece i gialloblù terzultimi con 12 lunghezze.
Milan 35 (16 partite giocate)
Inter 33 (15)
Juventus 32 (17)
Napoli 31 (15)
Roma 30 (16)
Como 27 (16)
Bologna 25 (15)
Lazio 24 (17)
Atalanta 22 (16)
Udinese 22 (17)
Sassuolo 21 (16)
Cremonese 21 (16)
Torino 20 (17)
Cagliari 18 (17)
Parma 17 (16)
Lecce 16 (16)
Genoa 14 (16)
Hellas Verona 12 (16)
Pisa 11 (17)
Fiorentina 9 (17)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia