Messaggio di Di Lorenzo a Conte: "Non gli volteremo mai le spalle e lui non lo volterà a noi"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di Cremona. Queste le sue dichiarazioni: "È una bella vittoria, che chiude un'annata bella tra scudetto e Supercoppa. È stato un 2025 bello per noi, società e tifosi. Ci tenevamo a tornare alla vittoria anche in trasferta, siamo contenti".

Sulla consapevolezza maggiore post Supercoppa: "La Supercoppa ha aiutato, ma nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che con quest'atteggiamento possiamo dar fastidio e giocarcela con tutti. Siamo cresciuti in consapevolezza. Siamo contenti perché fino a un mese fa sembrava tutto da buttare. Il Napoli però c'è sempre stato, poi a volte ci sono momenti in cui non riesci a esprimerti al meglio. Quando ottieni queste vittorie significa che hai un gruppo con valori importanti".

Sul suo preferito: "Intanto preferisco giocare, quella è la cosa importante. Il ruolo è indifferente. Mi trovo bene sia da quarto-quinto sia da braccetto, poi sarà il mister a decidere se e come schierarmi in campo".

Su Conte: "Il mister sta sempre sul pezzo e non molla mai, anche lui è contento di quest'ultimo periodo. La squadra sta esprimendo un bel calcio e facendo delle belle prestazioni. Anche oggi, dopo una fase iniziale di studio, la squadra ha tenuto bene il campo, l'ha sbloccata e avremmo potuto anche segnare qualche gol in più".

Sulla tanto discussa pausa di Conte: "Tanti calciatori erano in nazionale in quei giorni, il mister ha preso questa decisione concordata con la società e ha spiegato bene che delle volte ci sta di ricaricare le batterie. La squadra l'ha superato tranquillamente, non c'è mai stato nessun distacco tra noi e il mister. Questo gruppo darà sempre tutto per Conte, che l'anno scorso ci ha riportato a dei livelli come solo lui poteva fare. Sono il capitano e - ci metto la mano sul fuoco - mai nessuno gli volterà le spalle, come lui non le volterà a noi".