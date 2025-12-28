Monopoli, il ds Chiricallo blinda Miceli: "Contiamo sul fatto che possa continuare con noi"

Il Monopoli prova a blindare Mirko Miceli, ma senza forzature né muri invalicabili. Il difensore biancoverde, classe 1991, è finito nel mirino del Catania, club ambizioso e in piena corsa per la promozione in Serie B. Una situazione delicata, che il direttore sportivo Marcello Chiricallo ha voluto chiarire con parole misurate e sincere ai microfoni di Canale 7.

“Contiamo molto sul fatto che Mirko possa continuare con noi – ha spiegato Chiricallo – perché lo riteniamo un giocatore valido e importante. Ma soprattutto, sul piano umano, è una figura fondamentale all’interno del gruppo”. Un attestato di stima che va oltre il campo e sottolinea il ruolo di Miceli come leader e riferimento nello spogliatoio.

Allo stesso tempo, però, il Monopoli non intende ignorare le legittime aspirazioni del calciatore: “È ovvio che va compreso il desiderio di un giocatore che ha 34 anni e che viene richiesto da una società che lotta per la Serie B. È normale che possa voler provare a giocarsi una promozione”, ha concluso.