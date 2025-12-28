Gasperini: "Se c’è un aspetto in cui la Roma non ha nulla da invidiare, quello è l'atteggiamento"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa, è tornato anche sulla sconfitta patita contro la Juventus. Di seguito la sua risposta specifica a un giornalista.

C'è un limite nell'atteggiamento?

"Se c’è un aspetto in cui la Roma non ha nulla da invidiare a nessuno, anzi forse ha anche qualcosa in più, è proprio quello. Quindi non è assolutamente un problema. Anche la partita con la Juventus lo ha dimostrato, sia nel primo tempo sia nel finale di gara, quando la squadra ha comunque provato a recuperare il risultato. A livello di atteggiamento e di comportamento, fino adesso, la Roma è sempre stata al top".

