Il Milan vola, il Napoli risponde. E Gasperini parla in conferenza: le top news delle 18

Un pomeriggio ricco di emozioni in Serie A, a partire dalla prova di forza del Milan. Quella che rischiava di essere l’ennesima trappola contro una “piccola” si è trasformata in una vittoria netta: 3-0 al Verona, firmato dal gol di Christian Pulisic e dalla doppietta di Christopher Nkunku. I rossoneri si godono, almeno per una notte, la vetta della classifica. Soddisfatto ma esigente Massimiliano Allegri: "Stiamo facendo bene, ma non bisogna abbassare l’asticella". E sulla scelta del rigorista: "Nkunku è affidabile, era giusto che calciasse lui".

Risponde presente il Napoli, che supera 2-0 la Cremonese allo Zini e resta in scia del Milan, superando provvisoriamente l’Inter. Uomo copertina Rasmus Hojlund, autore di una doppietta decisiva. Per Antonio Conte è un successo che chiude idealmente un 2025 memorabile: "È stato un anno bellissimo, con lo scudetto e la Supercoppa. Questi ragazzi vogliono onorare quel titolo". Parole di stima anche per Hojlund: "Ha margini di crescita altissimi, sta diventando dominante".

Sguardo poi sulla Roma, chiamata a reagire dopo il ko con la Juventus. Domani all’Olimpico arriva il Genoa di Daniele De Rossi, e oggi ha parlato Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto sugli indisponibili: "Artem Dovbyk non ci sarà, da valutare Hermoso". Poi il tema caldo del reparto offensivo e del confronto interno: "Paulo Dybala è un giocatore di qualità superiore quando sta bene. Ferguson è giovane e deve crescere soprattutto in fame e volontà". La corsa al vertice è lanciata, la lotta Champions entra nel vivo: il campionato continua a offrire segnali forti, dentro e fuori dal campo.