Tomori sul rinnovo: "A Milano mi sto godendo il mio calcio e la mia vita, penso al campo"

Intervenuto nel post partita di Milan-Verona, il difensore rossonero Fikayo Tomori ha espresso un commento anche sul tema rinnovo di contratto. Questa la sua risposta in merito al suo accordo attualmente fino al 2027 col Diavolo:

"Quest’anno mi piace come sto giocando e come sta giocando la squadra. Oggi era molto importante per la nostra corsa. Abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno poca esperienza. Sono disponibili per aiutare la squadra e stanno dimostrando di poterlo fare anche nei momenti difficili. Io mi sto godendo il mio calcio e la vita qua. Alle cose fuori dal campo ci pensano la società e i miei agenti, io sono concentrato sulle cose che sto facendo in campo. Questa è la cosa più importante per me".