Finalmente Nkunku: "Venivo da un infortunio e avevo bisogno di tempo per ritrovare la forma"

Christopher Nkunku, autore di una doppietta contro il Verona, ha espresso la sua soddisfazione anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "La cosa più importante era conquistare i tre punti, sono molto contento. Abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo subito gol, ne abbiamo fatti 3 e per questo siamo molto contenti. Volevamo concludere l’anno in maniera positiva".

Sui suoi primi mesi a Milano: "Difficili no, voglio abituarmi a giocare in qualsiasi condizione. Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio. Sono momenti… È difficile quando non fai una buona preparazione, ma è importante rimanere positivi".

Sul sogno scudetto: "È troppo presto per parlare di scudetto. Prendiamo una partita alla volta, quando giochi per il Milan l’obiettivo è vincere ogni partita e poi vedremo".