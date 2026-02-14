Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter fa il vuoto. La Juventus resta al quarto posto
Una vittoria che sa di un primo pezzettino di Scudetto per l'Inter, che vince il primo big match della sua stagione piegando nel finale la Juventus per 3-2. Il gol di Zielinski al 90' permette alla formazione di Cristian Chivu di salire a 61 punti, a +8 dal Milan (che dovrà recuperare la gara contro il Como) e a +15 proprio dai bianconeri, i quali perdono terreno nei confronti del Napoli, che resta a tre punti di vantaggio con una gara in meno.
Questa la classifica aggiornata.
Inter – 61 (25)
Milan – 53 (24)
Napoli – 49 (24)
Juventus – 46 (25)
Roma – 46 (24)
Atalanta – 42 (25)
Como – 41 (24)
Lazio – 33 (25)
Udinese – 32 (24)
Bologna – 30 (24)
Sassuolo – 29 (24)
Cagliari – 28 (24)
Torino – 27 (24)
Parma – 26 (24)
Genoa – 23 (24)
Cremonese – 23 (24)
Fiorentina – 21 (25)
Lecce – 21 (24)
Pisa – 15 (25)
Verona – 15 (24)