Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia Pisa e (momentaneamente) Hellas

Il gol all’ultimo di Moise Kean cambia la classifica della Fiorentina, e chissà che non possa essere davvero il volano per il rilancio viola. Con il successo interno sulla Cremonese, la squadra di Paolo Vanoli aggancia infatti il Pisa (e anche il Verona, che ha però due gare in meno) al penultimo posto in graduatoria, e soprattutto si porta a -3 dal Genoa attualmente quartultimo.

Domenica amara per i grigiorossi di Davide Nicola, che si consolano comunque con una classifica non certo negativa: a 90’ dalla fine del girone di andata, la Cremonese ha 21 punti e la proiezione di una salvezza tranquilla.

Serie A, la classifica aggiornata

Milan 38 (17 partite giocate)

Napoli 37 (17)

Inter 36 (16)

Roma 33 (18)

Juventus 33 (18)

Como 30 (17)

Bologna 26 (16)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (18)

Sassuolo 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21 (18)

Torino 20 (17)

Parma 18 (17)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (17)

Genoa 15 (18)

Verona 12 (16)

Pisa 12 (18)

Fiorentina 12 (18)