Lecce, Corvino osserva Vergara: concorrenza elevata. Fazzini non lascerà la Fiorentina
Proseguono le manovre del Lecce per rinforzare il centrocampo. Dopo l’arrivo del polacco Wiktor Staszak, classe 2005, operazione pensata soprattutto in ottica Primavera, il direttore sportivo Pantaleo Corvino continua a tenere sotto osservazione Antonio Vergara, 22 anni, di proprietà del Napoli.
Sul giovane centrocampista, però, la concorrenza è forte: oltre al Lecce, anche Como, Parma e Cremonese hanno manifestato interesse, rendendo la pista tutt’altro che semplice.
Diverso il discorso per Jacopo Fazzini. Il centrocampista classe 2002, ex Empoli, al momento non sembra intenzionato a lasciare la Fiorentina in questa fase del mercato e, allo stato attuale, non emergono spiragli concreti per l’apertura di una trattativa con il club salentino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
