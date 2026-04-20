Fiorentina, Rugani a Lecce si gioca anche il riscatto: le condizioni per la sua permanenza

Daniele Rugani si gioca molto, forse tutto, nella sfida contro il Lecce. Il difensore della Fiorentina è pronto a tornare titolare in una gara chiave per la salvezza, forte della buona prestazione offerta nell’ultimo turno contro la Lazio. Una prova che ha rilanciato le sue quotazioni e che potrebbe garantirgli spazio proprio nel momento più delicato della stagione. In caso di vittoria, i viola salirebbero a 38 punti, portandosi a +11 proprio sul Lecce e mettendo una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A.

L’inizio della sua esperienza in maglia viola era stato complicato. All’esordio contro l’Udinese, Rugani era finito nel mirino delle critiche dopo una prestazione negativa, coincisa con i tre gol subiti dalla squadra. Da quel momento, però, il centrale ha iniziato un percorso di crescita, ritrovando progressivamente fiducia e continuità. Il passo in avanti più evidente è arrivato proprio nella gara contro la Lazio, dove ha offerto una prestazione solida e attenta, dimostrando di poter essere una risorsa affidabile.

La partita di Lecce - specifica FirenzeViola.it - rappresenta quindi un bivio importante anche per il suo futuro. Gli accordi con la Juventus prevedono infatti determinate condizioni per il riscatto: salvezza della Fiorentina e almeno cinque presenze da almeno 45 minuti. Rugani è attualmente a quota due e una nuova titolarità lo avvicinerebbe all’obiettivo. Una sfida che vale doppio: per la squadra e per il suo percorso personale.