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Colombo: "Orgoglioso di far parte del Genoa e di rimanere qui anche l'anno prossimo"

Colombo: "Orgoglioso di far parte del Genoa e di rimanere qui anche l'anno prossimo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 00:08Serie A
Simone Lorini

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, parla in conferenza stampa dopo il successo colto a Pisa: "L'unica cosa che conta è che la squadra abbia vinto ancora e che stiamo crescendo tutti insieme. Anche oggi avevamo delle assenze importanti, ma i compagni che finora avevano giocato un po' meno sono entrati e si sono fatti trovare pronti. Questo succede solo in un gruppo sano e unito, in cui i trascinatori e i giocatori più esperti – come Vásquez, Messias e gli altri senatori – sanno fare gruppo e fanno sentire a casa anche i nuovi arrivati o i ragazzi più giovani. Penso ad esempio alla grandissima partita che ha fatto oggi Ekhator o a chi, fino a questo momento, aveva trovato meno spazio."

L'obiettivo per il finale di stagione: non accontentarsi
"L'obiettivo da qui alla fine è quello di provare a vincerle tutte. Il campionato non è ancora finito, quindi secondo me sarebbe da mediocri accontentarsi proprio adesso. Vogliamo farlo per noi stessi, per continuare il nostro percorso di miglioramento e per una questione di mentalità, per dimostrare che non molliamo di un centimetro. Per questo motivo scenderemo in campo per vincere tutte le partite che restano."

Il futuro al Genoa e il rapporto con il mister
"Sono super contento, chiaramente sono felicissimo di restare qui e di poter vestire ancora la maglia del Genoa anche nella prossima stagione. Ringrazio il mister per le bellissime parole che ha speso per me, augurandomi la doppia cifra: lui è una vera e propria guida per tutti noi. Ci ha sempre aiutato nei momenti più difficili e continua a farlo oggi che viviamo una fase più serena. Il suo merito più grande è quello di farci sentire parte integrante di qualcosa che va ben oltre i singoli individui, qualcosa di molto più grande che si chiama Genoa. Sono davvero orgoglioso di far parte di questa realtà."

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