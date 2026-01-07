Serie A, la classifica aggiornata: Napoli fermato dall'Hellas, l'Atalanta sorpassa il Bologna
TUTTO mercato WEB
Il Napoli viene fermato in casa dall'Hellas Verona. Sotto di due gol la squadra di Conte ha trovato il pari nella ripresa conquistando un punto che gli permette, almeno per adesso, di agganciare il Milan.
L'Atalanta di Palladino invece si conferma come una delle squadre più in forma del momento e vince lo scontro diretto con il Bologna: 2-0 al Dall'Ara e sorpasso in classifica.
Serie A, la classifica aggiornata
Inter 39 punti (17 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Atalanta 28 (19)
Bologna 26 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 12 (18)
Pisa 12 (19)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile