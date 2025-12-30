Scarpa d'Oro, nessuna variazione in vetta. Sempre corsa a 3, Lautaro sale ma resta lontano

Gli ultimi tre vincitori della Scarpa d'Oro occupano le prime tre posizioni per la stagione 2025/26 del premio riservato al miglior marcatore dei campionati di prima divisione affiliati alla UEFA. Nessun rappresentante della Serie A presente nella Top 50, col capocannoniere attuale Lautaro Martinez che è solamente al 59° posto con 16 punti. .

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio:

valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1,5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia); 1 tutti gli altri.

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 38 punti

2. Erling Haaland (Manchester City) 38

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 36

4. Darko Lemajic (RFS) 28

5. Ayase Ueda (Feyenoord) 27

6. August Priske (Djurgardens) 27

7. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 27

8. Ibrahim Diabate (GAIS) 27

9. Klaemint Olsen (NSI Runavik) 26

10. Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 25,5

11. Nahir Besara (Hammarby) 25,5

12. Franculino (Midtjylland) 24

13. Leo Walta (Sirius) 24

14. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 22,5

15. Stefan Ingi Sigurdarson (Sandefjord) 22,5

16. Mason Greenwood (Marsiglia) 22

17. Ferran Torres (Barcellona) 22

18. Igor Thiago (Brentford) 22

19. Vangelis Pavlidis (Benfica) 21

20. Pall Klettskard (KI Klaksvik) 21

Lautaro Martinez (Inter) 16

Christian Pulisic (Milan) 14