Serie A, la Flop 11 della 13ª giornata: disastro Parma. Bologna, la più rappresentata

Questo è il 3-4-3 flop della 13ª giornata di Serie A. Ben 6 giocatori sotto il 5 in pagella, con il pomeriggio no di Corvi e Troilo, loro malgrado protagonisti del ko del Parma contro l'Udinese al "Tardini". Male anche il Bologna, che aveva l'occasione di portarsi a -1 dalla vetta e che invece incassa un clamoroso ko interno contro la Cremonese: tre i giocatori presenti che fanno dei felsinei i più rappresentati.

Edoardo Corvi (Parma) 4.5

Adrien Tameze (Torino) 5

Mariano Troilo (Parma) 4.5

Nicolò Casale (Bologna) 4.5

Luis Henrique (Inter) 4.5

Nikola Moro (Bologna) 5

Kristjan Asllani (Torino) 4.5

Filip Kostic (Juventus) 4.5

Domenico Berardi (Sassuolo) 5

Evan Ferguson (Roma) 5

Benjamin Dominguez (Bologna) 5

- - -

SERIE A - 13ª GIORNATA

Como - Sassuolo 2-0

14' Douvikas, 53' Moreno

Genoa - Hellas Verona 2-1

21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)

Parma - Udinese 0-2

11' Zaniolo, 65' Davis

Juventus - Cagliari 2-1

26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)

Milan - Lazio 1-0

51' Leao

Lecce - Torino 2-1

20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)

Pisa - Inter 0-2

69' e 83' Lautaro Martinez

Atalanta - Fiorentina 2-0

41' Kossounou, 52' Lookman

Roma - Napoli 0-1

36' Neres

Bologna - Cremonese 1-3

31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)

CLASSIFICA

1. Milan 28

2. Napoli 28

3. Inter 27

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Lazio 18

9. Udinese 18

10. Sassuolo 17

11. Cremonese 17

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Fiorentina 6

20. Hellas Verona 6

MARCATORI

6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)

5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)

Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)

Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)

Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)