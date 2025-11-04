Serie A, la Flop 11 dopo 10 giornate: Tavares, come si cambia in un anno
Flop 11 di Serie A dopo 10 giornate in salsa toscana, inevitabilmente: 4 giocatori della Fiorentina clamorosamente ultima in classifica e 3 del Pisa, ancora senza vittorie. Sorprende la presenza di Nuno Tavares come peggior terzino sinistro, considerando che un anno fa il portoghese era il migliore nel suo ruolo. Juventus che trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, ma le difficoltà dei nuovi acquisti persistono e Jonathan David in questa formazione ne è l'esempio.
Razvan Sava (Udinese) 5.67
Dodo (Fiorentina) 5.55
Marin Pongracic (Fiorentina) 5.44
Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.58
Nuno Tavares (Lazio) 5.57
Marius Marin (Pisa) 5.36
Cher Ndour (Fiorentina) 5.33
Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.38
Matteo Tramoni (Pisa) 5.44
Lorenzo Colombo (Genoa) 5.19
Jonathan David (Juventus) 5.25
SERIE A - 10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta 1-0
40' Zaniolo
Napoli - Como 0-0
Cremonese - Juventus 1-2
2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)
Hellas Verona - Inter 1-2
16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)
Fiorentina - Lecce 0-1
23' Berisha
Torino - Pisa 2-2
13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)
Parma - Bologna 1-3
1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)
Milan - Roma 1-0
39' Pavlovic
Sassuolo - Genoa 1-2
18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)
Lazio - Cagliari 2-0
65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni
CLASSIFICA
1. Napoli 22
2. Inter 21
3. Milan 21
4. Roma 21
5. Bologna 18
6. Juventus 18
7. Como 17
8. Lazio 15
9. Udinese 15
10. Cremonese 14
11. Atalanta 13
12. Sassuolo 13
13. Torino 13
14. Cagliari 9
15. Lecce 9
16. Parma 7
17. Pisa 6
18. Genoa 6
19. Hellas Verona 5
20. Fiorentina 4
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)
11ª GIORNATA
Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)
Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)
Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)
Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)
Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)
Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)
