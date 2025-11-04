Serie A, la Flop 11 dopo 10 giornate: Tavares, come si cambia in un anno

Flop 11 di Serie A dopo 10 giornate in salsa toscana, inevitabilmente: 4 giocatori della Fiorentina clamorosamente ultima in classifica e 3 del Pisa, ancora senza vittorie. Sorprende la presenza di Nuno Tavares come peggior terzino sinistro, considerando che un anno fa il portoghese era il migliore nel suo ruolo. Juventus che trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, ma le difficoltà dei nuovi acquisti persistono e Jonathan David in questa formazione ne è l'esempio.

Razvan Sava (Udinese) 5.67

Dodo (Fiorentina) 5.55

Marin Pongracic (Fiorentina) 5.44

Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.58

Nuno Tavares (Lazio) 5.57

Marius Marin (Pisa) 5.36

Cher Ndour (Fiorentina) 5.33

Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.38

Matteo Tramoni (Pisa) 5.44

Lorenzo Colombo (Genoa) 5.19

Jonathan David (Juventus) 5.25

SERIE A - 10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta 1-0

40' Zaniolo

Napoli - Como 0-0

Cremonese - Juventus 1-2

2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)

Hellas Verona - Inter 1-2

16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)

Fiorentina - Lecce 0-1

23' Berisha

Torino - Pisa 2-2

13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)

Parma - Bologna 1-3

1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)

Milan - Roma 1-0

39' Pavlovic

Sassuolo - Genoa 1-2

18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)

Lazio - Cagliari 2-0

65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni

CLASSIFICA

1. Napoli 22

2. Inter 21

3. Milan 21

4. Roma 21

5. Bologna 18

6. Juventus 18

7. Como 17

8. Lazio 15

9. Udinese 15

10. Cremonese 14

11. Atalanta 13

12. Sassuolo 13

13. Torino 13

14. Cagliari 9

15. Lecce 9

16. Parma 7

17. Pisa 6

18. Genoa 6

19. Hellas Verona 5

20. Fiorentina 4

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)

11ª GIORNATA

Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)

Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)

Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)

Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)

Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)

Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)