Slovenia, i convocati di Matjaz Kek per le qualificazioni mondiali: solo Lovric dalla Serie A

il commissario tecnico Matjaz Kek ha annunciato la lista dei convocati della Slovenia per le ultime due partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026 nel gruppo B. Le speranze di qualificazione diretta sono ormai ridotte, ma la nazionale slovena punta ancora al secondo posto, che garantirebbe l’accesso agli spareggi.

Rispetto alle convocazioni di ottobre, c’è una sola novità: il ritorno dell’attaccante Andraz Sporar, che diventa così il sesto centravanti in rosa. Il giocatore dello Slovan Bratislava, 31 anni, era rimasto fuori il mese scorso per un infortunio, ma ora è completamente recuperato. Nelle ultime quattro partite tra campionato e Conference League ha segnato due gol e servito un assist, anche se nell’ultimo match di campionato è rimasto in panchina.

La sfida chiave sarà contro il Kosovo a Lubiana, che attualmente occupa il secondo posto con quattro punti di vantaggio. La Slovenia è costretta a vincere con un buon margine e sperare in risultati favorevoli negli altri campi. Dopo il Kosovo, gli uomini di Kek chiuderanno le qualificazioni in trasferta contro la Svezia.

La Svizzera, capolista, può già assicurarsi la qualificazione diretta, mentre la Slovenia dovrà puntare tutto sugli spareggi di marzo, a cui parteciperanno le seconde classificate e quattro squadre provenienti dalla Nations League.

Convocati della Slovenia per le sfide con Kosovo e Svezia

Portieri: Jan Oblak, Igor Vekić, Žan Luk Leban

Difensori: Jaka Bijol, Žan Karničnik, Jure Balkovec, Erik Janža, David Brekalo, Vanja Drkušić, David Zec

Centrocampisti: Petar Stojanović, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, Timi Max Elšnik, Jon Gorenc Stanković, Dejan Petrovič, Tomi Horvat, Svit Sešlar, Tamar Svetlin

Attaccanti: Andraž Šporar, Benjamin Šeško, Žan Vipotnik, Danijel Šturm, Blaž Kramer, Nejc Gradišar