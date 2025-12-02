Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A, la Top 11 dopo 13 giornate: due novità nel 3-4-2-1

Gaetano Mocciaro
Oggi alle 12:00Serie A
Gaetano Mocciaro

Questa la Top 11 di Serie A dopo 13 giornate. Nel 3-4-2-1 scelto dalla redazione è il Milan la squadra più rappresentata, con 4 giocatori. Segue l'Inter con 3, 2 per il Como, completano l'opera Lecce e Napoli. Nemmeno un giocatore della Roma, nonostante i 27 punti fin qui ottenuti, né del Bologna che paga il ko contro la Cremonese. Fra le novità rispetto all'ultima settimana: Thiago Gabriel al posto di Heggem e Bonny al posto di Marcus Thuram.

Mike Maignan (Milan) 6.67

Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50
Tiago Gabriel (Lecce) 6.33
Alessandro Bastoni (Inter) 6.368

Alexis Saelemaekers (Milan) 6.31
André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64
Luka Modric (Milan) 6.50
Federico Dimarco (Inter) 6.50

Nico Paz (Como) 6.73
Christian Pulisic (Milan) 6.69

Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33

- - -

SERIE A - 13ª GIORNATA

Como - Sassuolo 2-0
14' Douvikas, 53' Moreno

Genoa - Hellas Verona 2-1
21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)

Parma - Udinese 0-2
11' Zaniolo, 65' Davis

Juventus - Cagliari 2-1
26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)

Milan - Lazio 1-0
51' Leao

Lecce - Torino 2-1
20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)

Pisa - Inter 0-2
69' e 83' Lautaro Martinez

Atalanta - Fiorentina 2-0
41' Kossounou, 52' Lookman

Roma - Napoli 0-1
36' Neres

Bologna - Cremonese 1-3
31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)

CLASSIFICA

1. Milan 28
2. Napoli 28
3. Inter 27
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Lazio 18
9. Udinese 18
10. Sassuolo 17
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Fiorentina 6
20. Hellas Verona 6

MARCATORI
6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)
5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)
Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)
Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
