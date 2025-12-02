Serie A, la Top 11 dopo 13 giornate: due novità nel 3-4-2-1

Questa la Top 11 di Serie A dopo 13 giornate. Nel 3-4-2-1 scelto dalla redazione è il Milan la squadra più rappresentata, con 4 giocatori. Segue l'Inter con 3, 2 per il Como, completano l'opera Lecce e Napoli. Nemmeno un giocatore della Roma, nonostante i 27 punti fin qui ottenuti, né del Bologna che paga il ko contro la Cremonese. Fra le novità rispetto all'ultima settimana: Thiago Gabriel al posto di Heggem e Bonny al posto di Marcus Thuram.

Mike Maignan (Milan) 6.67

Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50

Tiago Gabriel (Lecce) 6.33

Alessandro Bastoni (Inter) 6.368

Alexis Saelemaekers (Milan) 6.31

André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64

Luka Modric (Milan) 6.50

Federico Dimarco (Inter) 6.50

Nico Paz (Como) 6.73

Christian Pulisic (Milan) 6.69

Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33

- - -

SERIE A - 13ª GIORNATA

Como - Sassuolo 2-0

14' Douvikas, 53' Moreno

Genoa - Hellas Verona 2-1

21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)

Parma - Udinese 0-2

11' Zaniolo, 65' Davis

Juventus - Cagliari 2-1

26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)

Milan - Lazio 1-0

51' Leao

Lecce - Torino 2-1

20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)

Pisa - Inter 0-2

69' e 83' Lautaro Martinez

Atalanta - Fiorentina 2-0

41' Kossounou, 52' Lookman

Roma - Napoli 0-1

36' Neres

Bologna - Cremonese 1-3

31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)

CLASSIFICA

1. Milan 28

2. Napoli 28

3. Inter 27

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Lazio 18

9. Udinese 18

10. Sassuolo 17

11. Cremonese 17

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Fiorentina 6

20. Hellas Verona 6

MARCATORI

6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)

5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)

Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)

Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)

Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)