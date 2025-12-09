Serie A, la Top 20 dopo 14 giornate: cambia nuovamente il primo posto

Cambiano le prime due posizioni della Top 20 di Serie A con Christian Pulisic nuovo leader. L'americano segna due reti al Torino giocando appena 24' e si merita un 8 in pagella. Crolla dal primo al quarto posto Nico Paz, facendo salire sul podio Zambo Anguissa. L'Inter è la squadra di gran lunga più rappresentata, con ben 7 giocatori. Segue il Napoli a 4, il Milan a 3, la Cremonese a 2. Cagliari, Como, Genoa e Lecce chiudono l'opera con un giocatore a testa. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Christian Pulisic (Milan) 6.83 (9)

2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)

3. Mike Maignan (Milan) 6.62 (13)

4. Nico Paz (Como) 6.61 (14)

5. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)

6. Luka Modric (Milan) 6.50 (14)

7. David Neres (Napoli) 6.50 (11)

8. Nicolò Barella (Inter) 6.46 (14)

9. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.46 (14)

10. Elia Caprile (Cagliari) 6.43 (14)

11. Alessandro Bastoni (Inter) 6.42 (13)

12. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (12)

13. Emil Audero (Cremonese) 6.40 (10)

14. Nicola Leali (Genoa) 6.39 (14)

15. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.39 (9)

16. Marcus Thuram (Inter) 6.39 (9)

17. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.39 (9)

18. Rasmus Højlund (Napoli) 6.35 (10)

19. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)

20. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.33 (9)

SERIE A - 14ª GIORNATA

Sassuolo - Fiorentina 3-1

9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)

Inter - Como 4-0

11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

Hellas Verona - Atalanta 3-1

28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)

Cremonese - Lecce 2-0

53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria

Cagliari - Roma 1-0

82' Gaetano

Lazio - Bologna 1-1

38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)

Napoli - Juventus 2-1

7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)

Pisa - Parma 0-1

40' rig. Benedyczak

Udinese - Genoa 1-2

34' rig. Malinovskyi (G), 65' Piotrowski (U), 83' Norton-Cuffy

Torino - Milan 2-3

10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 66' e 76' Pulisic (M)

1. Milan 31

2. Napoli 31

3. Inter 30

4. Roma 27

5. Bologna 25

6. Como 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Cremonese 20

10. Lazio 19

11. Udinese 18

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Cagliari 14

15. Genoa 14

16. Parma 14

17. Lecce 13

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6

MARCATORI

7 reti: Lautaro Martinez (Inter) e Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Bonazzoli (Cremonese), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

15ª GIORNATA

Lecce - Pisa (12 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Torino - Cremonese (13 dicembre, ore 15, DAZN)

Parma - Lazio (13 dicembre, ore 18, DAZN)

Atalanta - Cagliari (13 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Milan - Sassuolo (14 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Hellas Verona (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Napoli (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Inter (14 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Bologna - Juventus (14 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Roma - Como (15 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)