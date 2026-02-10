Serie A, la Top 20 dopo 24 giornate: il podio è tutto strisciato

Federico Dimarco prende il volo nella Top 20 di Serie A e dà un ampio distacco alla concorrenza. Podio tutto strisciato, col milanista Rabiot e lo juventino Bremer a seguire. Inter che è la squadra più rappresentata in assoluto con 8 giocatori, seguita dal Milan a 4; Como, Juventus e Napoli a 2; infine Atalanta e Lecce a 1.

1. Federico Dimarco (Inter) 6.73 (22)

2. Adrien Rabiot (Milan) 6.59 (16)

3. Gleison Bremer (Juventus) 6.54 (13)

4. Christian Pulisic (Milan) 6.53 (15)

5. Piotr Zielinski (Inter) 6.50 (16)

6. Nico Paz (Como) 6.48 (23)

7. Lautaro Martínez (Inter) 6.48 (23)

8. Mike Maignan (Milan) 6.48 (22)

9. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.46 (14)

10. Kenan Yildiz (Juventus) 6.45 (21)

11. Luka Modric (Milan) 6.45 (21)

12. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.44 (24)

13. Nicolò Barella (Inter) 6.43 (22)

14. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.41 (16)

15. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.41 (16)

16. Alessandro Bastoni (Inter) 6.40 (21)

17. Scott McTominay (Napoli) 6.39 (23)

18. Marcus Thuram (Inter) 6.39 (18)

19. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.35 (24)

20. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.32 (19)

SERIE A, 24ª GIORNATA

Hellas Verona - Pisa 0-0

Genoa - Napoli 2-3

3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)

Fiorentina - Torino 2-2

26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)

Bologna - Parma 0-1

90' + 5 Ordonez

Lecce - Udinese 2-1

5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda (L)

Sassuolo - Inter 0-5

11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique

Juventus - Lazio 2-2

45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)

Atalanta - Cremonese 2-1

14’ Krstovic, 25’ Zappacosta, 90+5 Thorsby (C)

Roma - Cagliari 2-0

25’ e 65’ Malen

Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 58

2. Milan 50

3. Napoli 49

4. Juventus 46

5. Roma 46

6. Como 41

7. Atalanta 39

8. Lazio 33

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Genoa 23

16. Cremonese 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 18

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Nico Paz e Douvikas (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)

7 reti: Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese) e Orban (Verona)

PROSSIMO TURNO

Pisa - Milan (venerdì 13 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Como - Fiorentina (sabato 14 febbraio, ore 15, DAZN)

Lazio - Atalanta (sabato 14 febbraio, ore 18, DAZN)

Inter - Juventus (sabato 14 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Sassuolo (domenica 15 febbraio, ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Genoa (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)

Parma - Hellas Verona (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)

Torino - Bologna (domenica 15 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Roma (domenica 15 febbraio, ore 20.45, DAZN)