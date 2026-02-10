Fiorello a sorpresa: "La Lazio verrà acquistata entro Primavera. E so anche da chi"

Questa mattina dagli studi di Rai Radio 2 è intervenuto Rosario Fiorello, che ha parlato sorprendentemente anche di calcio e lo ha fatto soffermandosi su un club della Capitale: "Ho uno scoop ragazzi, per gli amici della Lazio. La Lazio verrà acquistata entro Primavera. E so anche da chi, lo posso dire. Sono voci romane, non posso dire di corridoio perché a Roma ci sono le strade (ride, ndr.)".

Nel frattempo i biancocelesti saranno impegnati domani al Dall'Ara contro il Bologna nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, che potrebbe garantire l'accesso alla semifinale contro l'Atalanta. Maurizio Sarri spera di poter regalare una gioia ai tifosi, visto che dal campionato ormai sembra molto difficile riuscire ad arrivare alla qualificazione a una delle tre coppe europee.