Il Lecce torna ad allenarsi: ancora assente Camarda, personalizzato per Berisha

Il Lecce è tornato ad allenarsi per preparare la partita che giocherà domenica alle 12.30 contro il Torino di Marco Baroni, squadra che deve riscattarsi dopo il 6-0 subito a Como. Il club giallorosso ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale per aggiornare sulla giornata dei salentini e anche sulle condizioni fisiche dei calciatori indisponibili. Di seguito il testo integrale della nota:

"La preparazione dei giallorossi è ripresa oggi pomeriggio con una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano. In vista della sfida con il Torino, lunch match della 23ª giornata della Serie A Enilive, mister Di Francesco tornerà a disporre di Gaspar che ha scontato i tre turni di squalifica. Assente Camarda mentre Berisha è stato impegnato in un lavoro personalizzato. Per la giornata di domani è in programma un allenamento mattutino a Martignano".