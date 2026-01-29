Serie A più lontana per Leon Goretzka: scatto Atletico Madrid e accordo ad un passo

L'Italia si allontana, per Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco, spiega l'edizione tedesca di Sky Sport, è infatti sempre più vicino al trasferimento all'Atletico Madrid, con i Colchoneros che hanno così messo la freccia sugli altri club interessati, su tutti Juventus e Napoli.

Nelle scorse ore l'Atletico ha presentato un'offerta economica al giocatore, trovando un'apertura di base. In queste ore andrà in scena un contatto fra gli spagnoli e la dirigenza bavarese nel quale sarà fatta chiarezza su formula e costi dell'operazione, ma la strada sembra essere tracciata.

Nelle scorse ore, dopo la sfida di Champions vinta col PSV Eindhoven, il tecnico Vincent Kompany aveva così parlato della situazione del giocatore: "So bene che domattina dovrò confrontarmi col club, ci scambieremo punti di vista sulla squadra. Ma non sarà una questione di quello che è il mio volere, ma un qualcosa riguardante ciò che è giusto per Leon e soprattutto per il Bayern".