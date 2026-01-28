Simeone reclama rinforzi dopo le cessioni: tre nomi importanti per le ambizioni dell'Atleti

Nel corso del mercato invernale l’Atlético Madrid ha fatto cassa in modo significativo. Da poco passato sotto il controllo del fondo statunitense Apollo, il club rojiblanco ha incassato oltre 60 milioni di euro grazie alle cessioni di Connor Gallagher al Tottenham, Giacomo Raspadori all’Atalanta e Javi Galán all’Osasuna. Operazioni che hanno riguardato giocatori non centrali nel progetto di Diego Simeone, ma che inevitabilmente hanno assottigliato una rosa ancora impegnata su tre fronti: Liga, Copa del Rey e Champions League, dove i colchoneros sono certi almeno dei playoff.

Negli ultimi giorni il tecnico argentino ha lanciato segnali chiari attraverso i media, sottolineando la necessità di rinforzi: la squadra ha bisogno di nuovi innesti e i profili richiesti sono ben definiti. Un messaggio che, almeno pubblicamente, è sembrato entrare in contrasto con la linea più prudente del direttore sportivo Mateu Alemany, secondo cui le partenze non rappresentano una vera emergenza e non giustificano interventi affrettati.

Dietro le quinte, però, la situazione appare diversa. Secondo Marca, la dirigenza sarebbe orientata ad accontentare Simeone, con l’obiettivo di regalargli due rinforzi: un centrocampista e un attaccante. Per la mediana prende quota il nome di Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco e con il contratto in scadenza a giugno, profilo ritenuto sostenibile anche dal punto di vista economico. Resta sullo sfondo Aleix García del Leverkusen, mentre sembrano raffreddarsi le piste che portavano a Kang-In Lee, João Gomes ed Ederson.

In attacco l’Atlético è pronto a investire. Ademola Lookman è uno dei nomi più caldi: operazione complessa, ma possibile, anche perché il nigeriano sarebbe intenzionato a lasciare Bergamo. L’alternativa porta a Igor Jesus, passato al Nottingham Forest dal Botafogo, per il quale servirà un’offerta importante. Il nuovo volto offensivo dei Colchoneros dovrebbe uscire proprio da questo duello di mercato.