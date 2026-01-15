Si rinnova l'asse Atletico-Atalanta? Piace Ederson, ma non è l'unico big di Serie A nel mirino

L'Atletico Madrid sta portando avanti una mini rivoluzione nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. I Colchoneros, infatti, hanno ufficializzato nelle ultime 24 ore prima la cessione di Gallagher al Tottenham, poi quella di Raspadori all'Atalanta. Ma non sarebbe finita qui.

Come riferito da AS, infatti, il club spagnolo ora è a caccia di nuove pedine per rinforzare la propria squadra e avrebbe messo nel mirino un paio di giocatori che militano in Serie A. Il primo si tratta dell'atalantino Ederson, sfruttando l'ottimo rapporto tra c'è tra i due club, i quali negli ultimi anni - oltre Raspadori - hanno visto scambiarsi anche Musso e Ruggeri. Il brasiliano però non è l'unico centrocampista che piace all'Atletico Madrid. Anche Manu Koné sarebbe finito nella lista degli uomini di mercato iberici.

C'è anche Kees Smit, che compirà 20 anni il 19 ed è stato considerato una potenziale stella. Ma il suo prezzo è salito alle stelle: l'AZ chiede più di 60 milioni di euro. Infine, occhi anche su Ruben Neves dell'Al Hilal, anche se il suo faraonico stipendio complica la trattativa.