Atalanta, i convocati di Palladino contro il Napoli: Ederson ce la fa, due attaccanti out
Sono 23 i calciatori convocati dall'allenatore della Dea, Raffaele Palladino, per Atalanta-Napoli, gara della 26ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domani, domenica 22 febbraio, alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo.
Sciolti i dubbi sulla presenza di Ederson dopo il dispendio di energie recenti in Champions League contro il Borussia Dortmund, out come da previsione Raspadori e De Ketelaere.
L'elenco completo dei convocati di Palladino
Portieri: Carnesecchi Marco (29), Rossi Francesco (31), Sportiello Marco (57)
Difensori: Ahanor Honest (69), Bakker Mitchel (5), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Djimsiti Berat (19), Hien Isak (4), Kolasinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Scalvini Giorgio (42), Zappacosta Davide (77)
Centrocampisti: de Roon Marten (15), Ederson (13), Musah Yunus (6), Samardzic Lazar (10), Zalewski Nicola (59), Pasali cMario (8)
Attaccanti: Krstovic Nikola (90), Scamacca Gianluca (9),Sulemana Kamaldeen (7),Vavassori Dominic (45)