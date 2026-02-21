Siebert salva sulla linea, Pio Esposito non sfonda: Inter frenata dal Lecce, 0-0 all’intervallo

L’Inter non sfonda al Via del Mare, Siebert e Falcone tengono in partita il Lecce: regge lo 0-0 a fine primo tempo.



Il gol non arriva, due salvataggi fondamentali. L’Inter ha iniziato fortissimo al Via del Mare, per imporre subito la propria forza e dare un segnale dopo la Champions. È bastata una rimessa laterale a nemmeno un minuto dal fischio d’inizio per far tremare il Lecce, con Gaspar a immolarsi su Marcus Thuram. Difensore angolano costretto a lasciare il campo per Siebert, che una manciata di minuti a seguire è stato protagonista di un salvataggio su Luis Henrique sulla linea di porta. Mancato l’1-0, i nerazzurri di Chivu hanno continuato a pungere con le iniziative di Thuram e Pio Esposito la retroguardia del Lecce, senza però trovare il pertugio giusto.

Falcone blocca tutto. Superata la mezz’ora di gioco, Cheddira e Sottil hanno prodotto troppo poco per mettere in apprensione la retroguardia nerazzurra. Un totale monologo interista sul campo del Lecce senza però riuscire a bucare Falcone e la porta giallorossa, nemmeno con i continui tentativi di Pio Esposito particolarmente ispirato. È mancata l’occasione pulita negli ultimi metri, nemmeno Dimarco e Zielinski hanno saputo imboccare la via del gol, con i padroni di casa a proteggere lo 0-0 al termine del primo tempo.